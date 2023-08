Torneo del Interior: “Uni” se tomó revancha del “rojo”

En el cuarto clásico del año entre Los Tarcos y Universitario, las “serpientes” finalmente pudieron sacarse la espina en lo que venía siendo una racha perfecta de los “rojos”, ganadores de los tres cruces que se dieron en el Regional. Esta vez, en la apertura del Torneo del Interior, “Uni” superó de visitante a los del ex aeropuerto por 38-14, en un partido que lo tuvo como amplio dominador. Tal vez con el lastre psicológico de la final perdida el fin de semana anterior a Old Lions, Los Tarcos no se pareció a ese equipo avasallante que había sido en el Regional: hizo mal todo lo que venía haciendo bien y fue superado en iniciativa y en las formaciones por la “U”, sobre todo en el primer tiempo, que terminó 26-0 para los de Ojo de Agua. El próximo fin de semana, Universitario recibirá a Santa Fe Rugby (cayó 27-26 ante Urú Curé) y Los Tarcos visitará a San Martín de Villa María (perdió 37-25 con Córdoba Athletic).