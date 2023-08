El peluquero tucumano que peina a las estrellas y actúa en “And Just Like That”

Mientras vivía entre las pasarelas, las actrices y las supermodelos, Rojas no abandonó la pasión por la actuación que había sentido desde niño y tomaba clases con distintos maestros “en secreto“. Hasta que un día, a través de una amiga tuvo la posibilidad de participar en la serie "And Just like that", considerada la continuación de la popular "Sex & the city". "Cuando me mandaron el contrato no lo podía creer. Todavía estoy que no lo puedo creer. Juan José es un gran personaje y estuve feliz de estar en estos dos capítulos que ya salieron al aire", dijo.