En Tucumán hubo más de 100 detenidos en operativos de prevención de la Policía

El jefe de Policía también se encargó de llevar tranquilidad. “Estamos aplicando un plan nuevo para no generar psicosis. Decidimos salir a marcar presencia en la calle y no poner guardias en los grandes centros de compra como ocurría antes. Hay una sola razón: si hacemos eso, estamos demostrando que hay una amenaza cuando en realidad no existía”, comentó.