US Open Cup: que no se corte, “Leo”

A pesar del agobiante calendario, “Leo” será titular esta noche. Martino aclaró que llegado el momento lo obligará a descansar, pero ese día no será hoy. “Hasta que no me manifieste nada, va a jugar. Ustedes saben cómo es él y lo que le gusta jugar a la pelota y participar”, aclaró “Tata” en conferencia de prensa.