Hoy se conmemora el Día Nacional del Desagravio al pueblo tucumano: conocé los motivos

"Es necesario que todos los sectores y sobre todo ahora que estamos en tiempos electorales propongan acciones que favorezcan al norte grande donde ya el azúcar no es solo alimento, también una fuente de energía con mucho potencial, que no es realmente aprovechada y no encuentra aún lineamientos claros para su crecimiento más allá de los denodados esfuerzos del sector privado. Hay propuestas de algunos candidatos que van en desmedro de nuestro sector lo que nos parece llamativo y preocupante, sobre todo cuando se habla de libre mercado, lo que nos dejaría en desigualdad de condiciones con países vecinos que están mucho más avanzados que nosotros. Creemos en nuestro país y por eso, pese a todos los avatares, seguimos apostando por esta Industria que debe y tiene todo para seguir apoyando el crecimiento de nuestro país", dice un comunicado firmado por Jorge Rocchia Ferro, presidente de la Unión Industrial de Tucumán.