Cartas de lectores: por un gran acuerdo nacional preelectoral

Faltan 62 días para las elecciones presidenciales; son alarmantes las agresiones que se producen desde que comenzó la descalificante campaña en el todos contra todos, habiendo entrado en un callejón sin salida, ya que carecen de programas e ideas, prometiendo soluciones que no dicen cómo las harán. ¿Cómo podemos creerles si tanto los que ejercen el Gobierno como los opositores ya ejercieron el poder con los resultados conocidos, que nos llevaron a transitar este difícil momento político, sin soluciones a la vista? Se echan las culpas unos a otros. Ninguno de los candidatos se despojaron de su soberbia, defendiendo lo indefendible para posicionarse para defender sus ambiciones personales, y no tienen la voluntad de convocar a lo que todo el país está reclamando, el Gran Acuerdo Nacional con Pacto de Gobernabilidad y la creación del Consejo Económico Social, integrado por todos sin exclusión de nadie. Considero que debe ser convocado antes de las elecciones, todos deben recapacitar y proceder con patriotismo y despojarse de egoísmos y altanería, independientemente de quién resulte electo, gane uno u otro. En las condiciones en que está la economía, como consecuencia de la pésima praxis política, nos veremos totalmente condicionados por el FMI, que exige cada vez más y sabemos cuáles son sus consecuencias. Creo que hay una forma y también los hombres de bien (no los mesiánicos) que están capacitados para liderar, conducir, permitir y hacer participar a todos, no solamente cada dos o cuatro años, cuando tenemos que votar -solamente con eso la democracia no alcanza-; aparte de votar también queremos tener herramientas para mandar y controlar, o al menos, para que quienes hemos elegido cumplan con lo que prometieron como candidatos.