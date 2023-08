Qué dijo el presidente de la Federación tras las críticas por el beso a la jugadora de España

El descargo de Luis Rubiales tras el beso a Jenni Hermoso

Acerca de la polémica por el beso que el presidente de la RFEF le dio este domingo a Jenni Hermoso, Luis Rubiales señaló: “No hagamos caso de los idiotas y de los estúpidos, de verdad. Un pico de dos amigos, celebrando algo... No estamos para gilip***”, señaló, en diálogo con el periodista español Juan Manuel Castaño en Cadena COPE. Y agregó: “Vamos a disfrutar de lo bueno y no me comentes cosas de gente que no sabe ver lo positivo”.