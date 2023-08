Milei capitalizó la bronca y conquistó las redes

Antes de acercarse a la figura de Milei y apoyar su proyecto presidencial, Marimon relató que estudió a los dirigentes y se interiorizó en sus propuestas. “Los que somos libertarios no lo idolatramos a Milei. Reconocemos lo que consiguió, pero seguimos las ideas, no a la persona. Y por eso también es molesto que el gobierno trate de tonta o menosprecie a la gente que votó por LLA y no se dé cuenta que ya no queremos populismo”, lanzó.