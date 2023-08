Massa anticipó medidas para estabilizar precios y salarios

En relación a lo que pasa con el dólar y el mercado cambiario, Massa indicó que “hasta octubre será $ 350, y advirtió a las empresas sobre el ajuste de precios, indicando que se tomarán medidas contra las prácticas abusivas. “El que firme el acuerdo y no lo cumpla, las sanciones ya no van a ser las multas de la Secretaría de Comercio, “no son multitas”, a los que abusen “le vamos a aplicar todo el peso de la ley porque están accediendo a beneficios impositivos”, sentenció. Además, reconoció que “las cadenas de supermercados vienen cumpliendo pero los minoristas y los chinos no lo cumplen