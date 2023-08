Con el corazón partido por la final que nunca imaginó

“Mi viejo es socio fundador de Old Lions. Yo empecé ahí, hasta que a los 18 me vine a Tucumán para estudiar Educación Física. ‘Willy’ Mateu, que era entrenador de la primera de Old Lions junto a mi papá, me dijo que me inscribiera en Los Tarcos. Llegué en 2001, pero ‘Willy’ no me llegó a entrenar porque se fue a España. En Old Lions yo jugaba de apertura, pero cuando llegué acá, después de la primera práftica el entrenador (Leonardo Gravano) me dijo que yo no era apertura, que pasara de fullback o de wing nomás, ja ja”, recuerda Gonzalo, a la sombra de uno de los árboles que rodea a la cancha donde mañana se revelará al nuevo campeón del NOA.