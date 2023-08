Por qué Messi festeja sus goles en Inter Miami como un superhéroe

- Su charla con Gonzalo Higuaín, ex jugador de Inter Miami: “Hablé con el Pipa antes del Mundial y nos mantenemos en contacto, pero no habíamos hablado de venir a la MLS o vivir acá porque aún no había tomado esa decisión. Hablamos una vez que llegué y me habló un poco más de la liga, del club y estamos en contacto. Somos amigos y tenemos una muy buena relación”.