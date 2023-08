Misterio en la farándula: ¿quién es la única actriz con la que no trabajaría Pampita?

“No te voy a pedir nombres y la corro a la China (Suárez) de esta pregunta porque es obvio. ¿Hay alguna actriz con la que no trabajarías?”, quiso saber De Brito. Pampita con una sonrisa de oreja a oreja confesó: “Sí, hay una. ¿Por qué? Porque me parece que no tuvo empatía, de mujer a mujer”, reconoció tajante. “No te lo esperabas de ella...”, interpretó de Brito, pero Pampita lo retrucó: “Sí, me lo esperaba de ella”.