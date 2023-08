Santiago Peña, el economista que gobernará Paraguay

ASUNCIÓN, Paraguay.- En poco más de una década, Santiago Peña pasó de ser un joven director del Banco Central de carácter sereno a convertirse en el hombre que gobernará Paraguay los próximos cinco años con el desafío de sostener el amplio apoyo que obtuvo en las urnas.

Peña, un economista de 44 años, asume la presidencia hoy, tras su holgada victoria en la elección de abril representando al derechista Partido Colorado, que ha gobernado Paraguay los últimos 75 años con la excepción de cinco.

“Tengo el desafío de sostener esto con legitimidad en el ejercicio”, dijo en una entrevista antes del traspaso de mando. “Vamos a ser evaluados en cada una de las decisiones. Soy consciente de que no tengo margen de error y que no se construye diciendo me dieron carta blanca”, agregó.

Las relaciones con Estados Unidos tras las acusaciones contra su mentor político, el ex presidente Horacio Cartes, estarán en el foco, así como las medidas que tomará para mejorar la calidad de vida de los paraguayos, una de sus promesas de campaña.

El futuro presidente propone crear 500.000 empleos en cinco años para dinamizar la economía del país exportador de soja y carne vacuna, controlar la inflación que se disparó el año pasado, y combatir la inseguridad. No planea subir impuestos ni modificar los lazos con Taiwán. “Hay deudas que tenemos con el pueblo”, dijo Peña y agregó que promoverá “una mayor presencia policial en las calles, la reducción en el precio de algunos productos, la salud accesible para todos y tranquilidad para que el sector privado se anime a emprender”.

Se graduó como economista en Asunción y se especializó en políticas públicas en la Universidad de Columbia de Estados Unidos. Fue funcionario del FMI en Washington hasta su designación como director del Banco Central en 2012 y tres años después se convirtió en ministro de Hacienda.

Su carrera dio un giro en 2016, cuando una manifestación que destruyó parte de la sede del Congreso frustró los planes de Cartes de modificar la Constitución para aspirar a la reelección. El millonario empresario eligió a su joven ministro para sucederlo.

Luego de perder las primarias frente al mandatario saliente Mario Abdo, redobló la apuesta, pero encontró obstáculos.

En agosto de 2022, cuando Peña estaba en campaña para las internas de diciembre, Estados Unidos denunció que Cartes participó en actos de corrupción y le impuso sanciones económicas que lo obligaron a desprenderse de sus empresas. El exmandatario niega las acusaciones.

Peña ganó las primarias pero las sanciones representaron un golpe para la unidad del partido, que ya arrastraba conflictos internos. Los analistas creen que Cartes será una figura muy influyente en el nuevo gobierno. (Reuters)