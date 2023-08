Regional de rugby: Faustino Ledesma, el autor de un try histórico

Minuto 73. Old Lions, que tiene al pilar Pedro Delgado afuera por amarilla, pierde también a Aníbal Panceyra Garrido (una de sus figuras) también por tarjeta, aunque este ya no podrá volver a entrar. Con dos hombres menos -y forwards, para colmo- y apenas siete minutos para revertir los cuatro puntos que le lleva Tucumán Rugby en el marcador, el destino de los santiagueños parece escrito.

Minuto 80. Suena la bocina que anuncia el final del tiempo reglamentario. Old Lions ha recuperado a uno de sus amonestados, pero le queda una sola pelota por jugar. Y lo único que le sirve es un try. La lógica es apostarlo todo al pick and go, sabiendo que el más mínimo error le cuesta el partido. Y va.

Minuto 83. El pack de Old Lions lleva un rato tratando de entrar, pero la muralla “verdinegra” es impenetrable. Los forwards de uno y otro lado están exhaustos. Es una pulseada de desgaste físico y mental, que involucra a casi una veintena de hombres. Y cuando parece que en cualquier momento Old Lions cometerá un knock-on, aparece Faustino Ledesma para agarrar el óvalo y colarlo por el único resquicio que había dejado la defensa local. Increíble.

“Me tocó a mí, que estaba a un paso del ingoal, pero podría haber sido de cualquiera de mis compañeros. Fue un trabajo impresionante de los forwards conservando la pelota y peléandola hasta el final”, destacó el tercera línea.

“Parecía que se nos iba. Estuvo muy complicado en un momento. Pero creo que fue un triunfo justo, porque supimos jugarlo al partido. Hemos tenido mucha paciencia y se nos ha dado, gracias a Dios”, agregó el Pumita.

Según Faustino, la lectura del entrenador Pablo Bascary fue crucial. “Es un técnico que estudia todas las posibilidades, las variantes, todo lo que puede hacer el rival. El partido se nos planteó como él nos había anticipado, así que sólo tuvimos que hacer lo que él nos había dicho”, reveló.

Pase lo que pase en la final, lo de Old Lions (primer finalista santiagueño de la historia) ya es inolvidable. “A empezar una linda semana, que ojalá termine en una hermosa final y en una semana todavía mejor”, cerró Ledesma.