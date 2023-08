Los Tarcos vs. Old Lions, mano a mano por el trono del NOA

El triunfo que Old Lions jamás olvidará

Lágrimas. Abrazos interminables. Palabras que quieren salir pero se quedan atoradas en la garganta. Banderas azules, rojas y blancas ondeando por todos lados. Una hinchada que no para de cantar. Euforia compartida por mensajes de Whatsapp. Agradecimientos al cielo y promesas por cumplir. Instantáneas de una sensación que Old Lions acababa de descubrir: la de saberse finalista de un Regional de rugby. Nunca antes un equipo de Santiago del Estero había llegado tan alto. Y los “viejos leones” lo hicieron a lo grande, derrotando en su propia cancha al gigante Tucumán Rugby (segundo máximo ganador de títulos del NOA) en un final de esos que parecen escritos por un guionista de películas domingueras, cuando todo parece perdido y el triunfo llega en el último segundo. Con un jugador menos y el cronómetro excedido ya en tres minutos, Old Lions logró dar vuelta la historia con un incansable pick and go que a la larga terminó en try y dejó al pueblo “verdinegro” agarrándose la cabeza sin poder creerlo.