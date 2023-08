¿Fotografía nocturna? ¿Astrofotografía? ¿Imágenes astronómicas? ¿De qué hablamos?

La astrofotografía, en cambio, es una práctica realizada mayormente por aficionados a la astronomía, tiene como primera finalidad, asentar fotográficamente eventos o sucesos que involucran a objetos celestes (estrellas, planetas, cometas, asteroides; etc.). Las “panorámicas nocturnas”, que reúnen objetos celestes y terrestres en una toma; (grandes zonas de la Vía Láctea, lluvias de estrellas, etc.). Las de campos visuales medios, que incluyen, por ejemplo, constelaciones y conjunciones planetarias. Estas se toman con cámaras digitales. Si la idea es captar el movimiento de las lunas de Júpiter transitando el disco del planeta (foto planetaria), los de cráteres y cordilleras en la Luna con alta resolución y aumentos (foto lunar), o una explosión de una supernova en una galaxia a millones de años-luz (foto de espacio profundo); se necesita una cámara adosada a un telescopio motorizado que pueda seguir al objeto durante un tiempo más o menos largo. Para esto se necesitan programas de control de los instrumentos y de procesamiento de imágenes. La astrofotografía también se efectúa a plena luz del día; las fotografías de las características solares (manchas, prominencias, corona; etc.) o durante un eclipse Sol; son un ejemplo.