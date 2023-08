Femicidios: dura muestra del repudio al universo de la mujer

Si la mujer ya no es su objeto, el hombre no tiene el auxilio de la potencia que le garantizaba la posición femenina en el fantasma. Lo que se intenta eliminar en la mujer que el hombre asesina es su deseo y goce como mujer, un goce que la hace Otra, aún para ella misma. El odio masculino va a estar dirigido a ese goce femenino, un goce que no puede ser dicho, enigmático.