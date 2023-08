“Vamos a exigir que ningún docente sufra descuentos por el paro”, aseguró Brito

El secretario general de ATEP señaló que en las nuevas negociaciones en la Secretaría de Trabajo van a sostener la postura que determinó el congreso del gremio, que exige un salario básico de $125.000 y un sueldo de bolsillo de $260.000. Ante algunas críticas, Brito aclaró que no ha claudicado en la lucha. “Nadie se ‘vendió’, ni se ‘entregó’, ni ‘traicionó’, ni ‘pactó’ nada con el Gobierno a espaldas de la docencia”, señaló. Además, aclaró cómo se procederá a futuro. “Si logramos nuestro objetivo en estas reuniones dentro del marco de esta conciliación someteremos la propuesta a la decisión del congreso y asambleas de los gremios del Frente Amplio Docente. Si no lo logramos, continuaremos con las medidas de fuerza, ya con libertad debido a que no podrán convocarnos a otra conciliación obligatoria”, subrayó.