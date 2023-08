Astrología: conocé los dos signos del zodíaco más desordenados

Acuario. Los nativos de este signo zodiacal son artísticos y están conectados con su mundo interior; no se llevan nada bien con el orden por lo que, para los ojos de sus amigos, compañeros de trabajo y familiares, son caóticos.

Sus espacios son un revoltijo de cosas pero ojo, porque ellos encuentran todo lo que buscan. Saben dónde están sus cosas a pesar de que horas antes las tiraran para que encontraran su lugar.

Son personas conscientes de que el orden no es su cualidad, pero no se preocupan porque lo importante para ellas es sentirse a gusto.