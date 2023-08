Copa Sudamericana: a San Lorenzo se le acabó el impulso en Brasil

El planteo le salió mal al “ciclón”. San Lorenzo salió a defenderse en el Morumbí y no le dio resultado porque cayó por 2-0 con San Pablo y quedó eliminado de la Copa Sudamericana. Jonathan Calleri y Luciano convirtieron los goles para el conjunto brasileño, que dio vuelta la serie ya que hace una semana había caído por la mínima diferencia en el Nuevo Gasómetro.

El equipo que dirige Rubén Darío Insúa no pudo sostener la ventaja conseguida en la ida de los octavos de final. En el arranque del partido se vio lo mejor de San Lorenzo y estuvo muy cerca de marcar el gol cuando el remate de Nahuel “Perrito” Barrios pegó en el travesaño cuando se jugaban 22 minutos. Esa fue la primera de las dos únicas jugadas claras para convertir que tuvo el equipo argentino. La otra fue cuando se jugaban cuatro minutos de tiempo adicional del complemento.

El partido fue muy luchado en la mitad de la cancha, aunque el único que siempre buscó el arco rival fue el equipo paulista. La apertura del marcador llegó en una de las últimas jugadas de la primera parte. Calleri mostró su gran capacidad goleadora al ganar por arriba y vencer de cabeza la resistencia de Augusto Batalla, el punto más alto en el “ciclón”.

El 2-0 llegó a los 22’ del segundo tiempo. A pesar de estar defendiendo con seis hombres, los jugadores de San Lorenzo marcaron mal y Luciano no perdonó al quedar mano a mano con Batalla. “Hace cinco partidos que no ganábamos y hace tres que no convertíamos goles. En el segundo tiempo fuimos superiores y merecimos la victoria”, resumió Calleri, una de las figuras del partido.