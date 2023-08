Pablo Vera repasa su vida sobre y abajo del escenario

- En este espectáculo cuento sobre cómo fui armando esta propuesta teatral, las idas y venidas en el proceso creativo y en la selección del contenido y de qué manera fui entrelazando las imágenes con el texto. Utilicé como disparador de todas las imágenes e ideas que vinieron después una foto mía en la que estoy con un juguete que al parecer no me gusta mucho. Es una foto de mi fiesta de cumpleaños número dos. En lo que respecta a mi vida profesional, elegí momentos que fueron trascendentes para mí, como la primera vez que me subí a un escenario, cuando tuve mi primera experiencia haciendo televisión junto a Darío Vittori, lo que fue Agarrate Catalina, cuando me instalé en Buenos Aires por la beca que me gané para estudiar en la Escuela de Comedia Musical de Julio Bocca y todo lo que me pasó hasta que pude ver mi foto y mi nombre en la marquesina del Teatro Nacional Cervantes.