Sergio Massa ironizó sobre el dólar blue: "Oh, casualidad, lo movieron $40 en cinco días"

“Durante mucho tiempo la especulación se dio alrededor de los dólares financieros -insistió Massa-. Hubo un momento en el que yo me cansé de esa especulación, y dije: ‘La cláusula de no intervención no corre más. Yo voy a intervenir los mercados cada vez que me generen inestabilidad en los precios de los financieros porque me genera inestabilidad en los precios de la economía’. ¿Qué pasó? Los que especulan y juegan con la incertidumbre del comerciante o de la jubilada llevan la especulación a un mercado chiquito e informal donde el Estado no tiene capacidad de intervención, que es el del blue”.