Alberto Fernández no asistirá al cierre de campaña de Massa: "Hablo todos los días, no necesito ir"

Fernández evitó asegurar donde esperará los resultados de la PASO y, aunque no desestimó asistir al bunker de Unión por la Patria, insistió en la necesidad de replicar la prescindencia que pregona. "Todavía no sé dónde voy a estar, no lo tengo planeado. No lo tengo confirmado, pero después está la sangre que corre dentro de uno", confesó respecto a lo que hará en el domingo.