Marcela Tauro confirmó su separación de Martín Bieso: “Hay amor, pero queremos cosas diferentes”

Durante su participación en el programa "No está todo dicho" (La 100), la periodista afirmó: "Nos separamos en buenos términos, seguimos hablando. No sabía qué hacer, si lo digo o no lo digo, porque no soy de hacer posteos porque eso me parece frío". "Estamos en distintos momentos y tenemos distintos modos de ver la vida. Yo no lo quiero arrastrar a lo que yo quiero ni que él me arrastre a lo que él quiere".