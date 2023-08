El subdirector de la Cámara Nacional Electoral explicó por qué es importante el troquel

- Quien no haya ido a votar el domingo próximo, si bien no se va a ver afectado para la general, va a quedar incluido -si no justifica la no emisión del voto- en el Registro de Infractores al deber de votar. Hasta tanto no pague la multa correspondiente, va a tener la imposibilidad y se va a ver impedido de poder ingresar como empleado del Estado nacional, provincial o incluso de carácter local; y a su vez, de realizar trámites durante un año en reparticiones públicas de carácter nacional, provincial o local.