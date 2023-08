Copa Libertadores: River busca avanzar en Brasil y suma refuerzos

Tiene una parada complicada, pero llega con la ventaja de haber ganado en el partido de ida. River buscará avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores cuando hoy, desde las 21, visite a Internacional de Porto Alegre.

El “millonario” consiguió una gran victoria por 2 a 1 en el Monumental y le alcanzará con el empate para seguir en carrera en el certamen continental y enfrentar al ganador de la llave entre Athletico Paranaense y Bolívar. Si pierde por un gol de diferencia, habrá definición desde el punto penal. En caso de caer por dos o más goles, se quedará afuera de la Copa,

En principio, Martín Demichelis no realizará variantes y repetirá la misma formación de hace una semana en Núñez. Este partido podría ser uno de los últimos de Lucas Beltrán con la “banda”, ya que desde Europa aseguran que antes del 31 de agosto el cordobés pasará a jugar en Benfica de Portugal o en Fiorentina de Italia.

El que ya fue presentado como nuevo refuerzo del “millo” es Manuel Lanzini. El volante visitó a sus nuevos compañeros en el predio de Ezeiza antes de que el plantel viajara rumbo a Porto Alegre.

“Estoy muy ilusionado y muy contento de volver a vestir estos colores. Vengo a un River totalmente diferente al que me fui y con la ilusión de todos los hinchas. Nunca dudé en volver. River siempre fue prioridad en un momento en que me parece que era lo mejor para mi carrera”, expresó “Manu”. Y ayer, el “millonario” concretó otro regreso: se trata de Gonzalo Martínez, quien volverá luego de casi cinco años. River tiene todo acordado con “Pity”, que será anunciado oficialmente como refuerzo tras el partido de esta noche. De esta manera, una de las figuras de la histórica final en Madrid será el cuarto refuerzo para Demichelis, que ya cuenta con Ramiro Funes Mori, Facundo Colidio y Lanzini. “Pity” se recupera de una grave lesión por lo que no podrá jugar por unos meses. El club de Núñez acordó pagar el resarcimiento al Al-Nassr por el resarcimento del contrato, al que le quedaba un año de vigencia.