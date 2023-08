Rodolfo se consagró como el gran ganador de MasterChef 2023

El periodista especializado en Realeza deleitó al jurado con chiles con leche de queso de cabra, con nuez, ají y leche. "Es un homenaje a la independencia de México", explicó. "En este plato se respira historia y sabor", le dijo el chef italiano. "Tiene una intensidad de sabores que no pude identificar nada. El resultado es un plato muy particular y muy personal", agregó Martitegui. "Me hubiera gustado más picante. No terminás de identificar qué tiene porque son mucho ingredientes que están bien puestos. Muy buen segundo paso Rudy", concluyó Betular.