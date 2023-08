Estrecho de Ormuz: el Ejército de Estados Unidos analiza poner soldados armados en barcos comerciales

Hasta el momento, la misión de Irán ante Naciones Unidas no ha respondido a la solicitud de comentarios de la Associated Press (AP) acerca de esta propuesta. Los cinco funcionarios estadounidenses que proporcionaron información bajo condición de anonimato confirmaron los aspectos básicos de esta iniciativa. Sin embargo, recalcaron que aún no se ha tomado una decisión definitiva y que continúan las discusiones entre los oficiales militares de Estados Unidos y los aliados en la región del Golfo Pérsico.