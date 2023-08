El sueño de Alan Velasco: charló con Messi, intercambiaron camisetas y un tatuaje en la espalda sorprendió a todos

Alan Velasco y su inolvidable momento con Lionel Messi

Velasco se lució con varios intentos al arco, un caño que deslumbró a los hinchas ubicados en el Estadio Toyota y la anotación del 3-1 que parecía finiquitar las acciones. Al finalizar el partido, el ex Independiente se llevó un regalo de su coterráneo, a quien estrechó en un fuerte abrazo antes y después del compromiso. “Es un partido que no me lo olvido nunca en la vida, jugué contra Messi, me dio la camiseta y un abrazo”, relató Velasco en diálogo con ESPN.