Turf: el jockey Vizcarra fue clave para que Slew of Valid vuelva a la victoria

Slew of Valid pasó al frente faltando 350 metros para el disco y exigido a fondo por Vizcarra logró sacar una ventaja que no pudo ser descontada por el atropellador Pertinax Joy. “Sabía que tenía que escaparme a tiempo, porque Pertinax Joy iba a descontar mucho terreno en el final. Mi caballo tiene mucha calidad y será gran protagonista en el Batalla”, dijo el jinete, que ya tiene la mira puesta en la gran carrera del 24 de septiembre. “Seguramente esa prueba será durísima, pero Slew of Valid será un rival exigente para cualquiera”, apuntó Vizcarra.