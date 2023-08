Festival Gerardo Vallejo: la edición 18 hace fade out esta noche

“En mi caso personal espero que la película me atrape, que me lleve al universo que propone, que me impacte emocionalmente, y que logre mi identificación. Eso un filme lo logra con la suma de sus partes: la historia que relata, el modo en que se la cuenta, la construcción de los personajes, las actuaciones, los encuadres los movimientos de cámara, la puesta en escena, la fotografía, la música, el sonido, y con la verdad que transmite. Con la manera en que construye los climas y la tensión dramática, y el modo como se vincula con el espectador, dosificando la información y haciéndolo participe de la experiencia”, detalla.