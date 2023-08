Tickets para ver a Messi agotados en 18 minutos

Sin embargo, no todos están tan contentos con la presencia de Messi en la MLS. Así como muchos se atreven a poner en tela de juicio la legitimidad de la conquista argentina en el Mundial de Qatar, alegando que todo estuvo arreglado por la FIFA para que “Leo” fuera campeón en su presunta última aparición en una Copa del Mundo, no pocos cuestionan un supuesto “trato especial” de los árbitros para el siete veces ganador del Balón de Oro. “Hubo un par de jugadas que a lo mejor el aficionado raso no le pone atención, pero había una doble amarilla a ‘Leo’. No me importa que sea él, tiene que ser medido igual”, reclamó Óscar Pareja, entrenador de Orlando City. Antes, el capitán de Cruz Azul, Carlos Salcedo, había reclamado que el tiro libre que le habían cobrado a Messi - y que terminó en gol del 10- era “una vergüenza”.