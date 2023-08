Murió una influencer vegana tras seguir una extrema dieta: solo comía frutas y no tomaba agua hace años

Los amigos de la influencer deslizaron que la víctima no habría consumido agua durante más de seis años, de acuerdo con un informe publicado en Daily Mail. “Hace unos meses, en Sri Lanka, ya se veía exhausta, con las piernas hinchadas”, dijo un amigo no identificado a Newsflash. “La enviaron a su casa a buscar tratamiento. Sin embargo, se escapó de nuevo. Cuando la vi en Phuket, me horroricé”.