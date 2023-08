Tras las críticas, Yanina Latorre explicó sus polémicos dichos sobre Antonela Roccuzzo

"Yo soy la mujer de Diego Latorre, uso el apellido y me chupa tres huevos los que me bardean", expresó y destacó el trato preferencial que reciben las mujeres de los futbolistas por estar casadas con ellos. "Pero es verdad que te buscan, te mandan el regalito y la ropa porque sos la mujer de él y es así, al que no le gusta que no lo mire".