Preocupa el maltrato y la agresión en la vía pública

“La gente está enojada por todo lo que nos pasa. Yo no puedo seguir trabajando y que todos los días nos aumenten (los precios) y que mañana te levantés y tengás otro aumento, y a mí me enoja muchísimo eso”, fue otro de los testimonios. Y no ocultan su malestar con los políticos: “No saben nada porque ellos andan con custodios, no tienen ningún problema, los que salimos a la calle somos nosotros, cuando tenés que ir a comprar algo y no lo podés comprar porque un kilo de carne o queso se fue por las nubes”, agregó otro entrevistado.