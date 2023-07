Pampita sobre la pelea entre García Moritán y Bodart: “Siempre le tiran eso para sacarlo”

Pampita aseguró que su esposo nunca agrediría físicamente a alguien

Fiel a su estilo reservado y recatado, Carolina aseguró no haber visto el clip: "No lo ví. Yo no me meto en nada", comentó y agregó que prefiere "acompañar desde casa" respetando los espacios propios de la pareja. "Nos admiramos mucho, cada uno en lo suyo. Nos apoyamos completamente pero no nos metemos en temas del otro", contó.