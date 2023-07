Filtraron los amenazantes audios al empresario asesinado en Ingeniero Budge: “Te voy a arrancar la cabeza”

Asimismo, se viralizaron unos audios en los que Iglesias discutía por dinero con Pérez Algaba y donde existían amenazas de ambos lados. Incluso, el bróker le habría mandado mensajes amenazantes al hijo de la barra. “Matame cuando me vengas a buscar, no me dejes vivo”, se escucha en uno de los cruces de “Lechuga” (como apodaban a Algaba) con el barra de Boca. “Hijo de pu…, te salvaste por cinco minutos, te voy a cagar a piñas, cobarde”, le replica Iglesias.