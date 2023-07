Otra joya a la MLS: Vélez vende a Fernández

La Major Soccer League, hasta no hace mucho considerada una Liga de retiro para jugadores estrella, se ha vuelto un destino también atractivo para jugadores jóvenes con mucha proyección y apenas un par de temporadas en Primera. Es el caso de Julián Fernández (foto), una de las figuras de Vélez, quien fue vendido al New York City por cinco millones de dólares y un millón y medio adicional sujeto al cumplimiento de ciertos objetivos. El extremo de 19 años marcó siete goles desde su debut a principios de 2022, y en los próximos días firmará contrato con la franquicia neoyorquina (que juega en la Conferencia Este, la misma que Inter Miami) hasta mediados de 2028. Allí tendrá como compañero a otro ex Vélez, el defensor Braian Cufré.