Agustín Rossi arremetió contra Patricia Bullrich: "No sabe de economía"

En diálogo con radio AM990, el jefe de Gabinete de Ministros afirmó que la dirigente del PRO "es una señora que además de querer eliminar al 50 % de los argentinos, no sabe de economía. Hay sectores que no se han ido nunca de ese lugar de grieta. Cuando uno ve el video de ayer, en el cual se la ve cantando contra Cristina (Fernández de Kirchner), no podemos olvidar que fue la única política que no condenó el intento de asesinato que sufrió (la vicepresidenta) el año pasado. Tampoco podemos obviar que (Horacio Rodríguez) Larreta planteó terminar con el kirchnerismo".