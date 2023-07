Cartas de lectores VI: Las PASO

Debo disentir con la visión que el lector Abraham Rahman tiene sobre las PASO (manifestadas en su carta del 27 de julio de 2023), a las que califica directamente de “estafa”. A mi entender, su creación fue una de las máximas expresiones de lo que es -o debería llegar a ser- una democracia participativa, en la que el poder económico y territorial de la partidocracia tradicional, deja de ser un candado para que la ciudadanía encuentre canales para opinar y actuar en la vida política de su terruño. En cuanto al costo de las mismas (que el mencionado lector fija en unos 1.716 millones de pesos), es evidente que no tiene idea de lo ínfimo que ese monto es - porcentualmente - en un presupuesto nacional y de lo mucho que importa el seguir invirtiendo en esta joven democracia de apenas cuatro décadas de vida, en la que oligarquías, conservadores y dictaduras se encargaron de impedirnos vivir en ella. Cien años para elegir por vez primera, Sr. Abraham Rahman, en aquel glorioso 1916, de la mano del Dr. Hipólito Yrigoyen. Luego vendría el nefasto golpe de 1930 y las posteriores genocidas dictaduras que masacraron cada intento de democracia durante 50 años. Porque así nos tuvieron hasta 1983, con generaciones y generaciones de personas que llegaban a su vejez, sin haber emitido el voto más que un par de veces y sin haberse interesado por una participación ciudadana constante y no solo para ir a votar periódicamente . No reniegue de la democracia y apostemos por ella, Sr. Rahman.