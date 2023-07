Un paseo del tango hasta la chacarera, pasando por el Litoral

“A los 12 años, no me imaginaba la vida sin poder tocar, nunca dudé en ser músico. Me crié tocando en los festivales, con chacarera, zamba y chamamé, música bailable como el pasodoble, foxtrot, rancheras, el tango y las orquestas típicas. Empecé a estudiar piano a los seis años. Esos sonidos me fueron haciendo como artista desde chiquito, incluyendo la cumbia de mi secundaria. Mi abuela era una gran gardeliana y me pasó su impronta y mi papá, muy de Los Chalchaleros y Los Fronterizos y de Cosquín, donde me llevó mi padre y fue un impacto muy fuerte. Haber ganado el PreCosquín fue un empujón que me marcó el camino y me hizo pisar el acelerador, siempre quiero tocar ahí aunque no sea todo”, describe.