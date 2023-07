Domingo Amaya adelantó que su principal tarea en el Parlasur será trabajar en la productividad de la región

En cuanto a su candidatura, Amaya expresó que dentro del Parlasur, como referente del NOA, va a “trabajar fundamentalmente en el desarrollo productivo y socio cultural de nuestra región en la región de Sudamérica y también porque no Latinoamérica”. En este sentido, aclaró que el organismo no impone leyes sino más bien recomendaciones, dictámenes, proyecto o anteproyectos de normas para que sean incorporados o tratados en los cuerpos legislativo de cada país de la región. Además, destacó que dentro del NOA; “Tucumán es una provincia de gran producción, no solo producimos azúcar o limón. Somos el primer productor del país en palta, somos grandes productores y exportadores de arándano. Tenemos que buscar nuevos mercados, quizás podemos trabajar con leyes para que nosotros transformemos nuestros productos primarios”, expresó. “Darle un valor agregado también para que ya vayan con un valor agregado en las exportaciones. Lograr, las integraciones a la cultura social, turística que es muy importante en la región. Hay muchos temas para tratar, no podemos estar aislados fundamentalmente y tampoco peleados (con otros países) como Uruguay o Paraguay. Tenemos que tener políticas que convergen en un beneficio de la región”, sentenció.