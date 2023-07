El premonitorio mensaje que Sinéad O’Connor le dedicó a su hijo antes de morir

Sinéad O’Connor lanzó su primer álbum, The Lion and the Cobra, en 1987 y obtuvo un gran éxito entre la crítica. Fue con su segundo disco I Do Not Want What I Haven’t Got, en 1990, el que le abrió el camino al mundo. Su versión de la canción de Prince “Nothing Compares 2 U” llegó al primer puesto en 1990, también gracias a su video que mostraba a la artista con el pelo muy corto y un suéter de cuello alto.