Messi se luce en Inter Miami con un equipo para ganar tres títulos

El segundo trofeo que puede sumar el conjunto de Messi es la US Open Cup, hoy denominada Lamar Hunt US Open Cup por cuestiones de patrocinio. El campeonato, de eliminación directa, es organizado por la US Soccer y participan todos los clubes afiliados, profesionales, amateurs y de la MLS. Inter Miami se encuentra en semifinales luego de dejar en el camino a Miami FC, Charleston Battery, Nashville SC y Birmingham Legion. El 23 de agosto, en el TQL Stadium, tendrá un exigente rival: Cincinnati FC, cómodo líder de la Conferencia Este de la MLS. El campeón tendrá un lugar en la próxima edición de la Liga de Campeones de la Concacaf (cuyo ganador se clasifica al Mundial de Clubes).