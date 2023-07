Wanda Nara contó el motivo por el que cambió su look

Wanda Nara se divirtió jugando a ser Barbie con un invitado especial

A Wanda no le falta mucho para ser Barbie o, al menos, para verse como una de las muñecas de Mattel. Pero, parecida o no, su público ama ver todas y cada una de sus publicaciones y su parodia en Tik Tok no fue la excepción.