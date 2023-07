Cerruti dijo que en el país “no hay hambre” y culpó a los “especuladores” por el alza del dólar

En ese contexto, agregó con relación al índice de pobreza en torno al 40%: “Voy a discutir un poco el tema de la medición de pobreza, que es polémico. Sabemos que solamente se mide por ingreso y entonces estás midiendo como pobre a familias que tienen determinado ingreso pero tienen otra cantidad de ayudas de parte del Estado”. Seguidamente, sostuvo que “una cosa es alguien que no tiene para comer” y otra “alguien que no llega a fin de mes” y aseguró: “En la Argentina no hay hambre”.