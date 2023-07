Cartas de lectores: Discriminación

¿Sabían que muchas personas fuimos expulsadas de los bancos? ¿Quiénes? En primer lugar los ancianos que no manejamos los sistemas electrónicos y en segundo lugar todos aquellos que sólo aprobaron la escuela primaria, generalmente ocupados en los oficios de albañiles, pintores, personal doméstico, etc. y que carecen de esa capacidad. Todas estas personas ya no podemos tener ahorros a plazo fijo y manejarlos personalmente. Tenemos que depender absolutamente de terceras personas, de buena voluntad, que puedan desempeñarse con internet, home banking, cuentas bancarias especiales, etc. Generalmente se trata de nuestros hijos, quienes tienen que sacrificar horas de trabajo para ayudarnos a nosotros, los lisiados electrónicos que tenemos absolutamente prohibido ahorrar por nuestros propios medios. En conclusión, somos discriminados y excluidos del sistema bancario, creando una nueva clase de discapacidad que nos hace sentir a todos los involucrados avergonzados, humillados y moralmente lastimados. Los gobiernos progresistas, como el actual, así como los partidos socialistas y de izquierda, proclaman que su objetivo principal es defender y proteger a los más vulnerables. ¿Qué clase de protección nos dan en este caso puntual? Ninguna. Lo justo hubiera sido que haya dos sistemas bancarios. El personal, para los que no sabemos o no queremos manejarnos con la tecnología moderna, y el tecnológico, para los que sí están capacitados en el tema.