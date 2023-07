Cartas de lectores II: El dólar y la emisión

En su afán de contener la suba de la divisa estadounidense, el gobierno, por intermedio de la AFIP, arremete contra las cuevas que venden dólares en el mercado paralelo. Alguien tiene que avisarle al ministro de Economía, que esta clase de persecuciones no son precisamente las medidas apropiadas, para controlar el precio del billete. La solución es dejar de emitir dinero de manera indiscriminada, que es el factor que produce la inflación. Es este el único camino correcto a seguir para que el dólar no se dispare hacia el alza. Cuando el Estado gasta más de lo que recauda... No le echen la culpa al dólar.