Milei contra Juntos por el Cambio, excepto Macri: “El único que no me defraudó”

Cuando el diputado Milei fue consultado sobre la figura de Bullrich, en diálogo con A24, el libertario dijo que "no la rescata" y, en su lugar, destacó al ex presidente de la Nación. "De Juntos por el Cambio, el único que no me defraudó fue Macri. Desafortunadamente parece que la ambición de poder de Bullrich la ha hecho violar líneas que jamás me imaginé que iba a hacer algo así", expresó.