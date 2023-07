Cartas de lectores II: Escuela Técnica de Alberdi

Hay personas que en la vida trascienden por sus actos sin buscar méritos o diplomas. En este grupo están unas madres que se pusieron un objetivo en sus espaldas y llegaron a cumplirlo. La historia nace en 2017 cuando el entonces director de nivel de Educación Técnica, mediante una nota autoritaria, imponía a la entonces directora que disponga día y hora para hacer entrega del histórico predio de la Escuela Técnica Nº: 1 de Juan B. Alberdi, dando lugar al pedido realizado mediante un expediente en el Ministerio de Educación por el municipio local. Digo histórico porque en ese edificio nace esta escuela en 1974. Tres señoras madres de alumnos encabezaron la gesta, se comprometieron con la directora en buscar la manera de que ese espacio físico sea de forma definitiva de la escuela. No estuvieron solas, sino acompañadas por otros padres, alumnos y ex alumnos, algunos profesores y ex profesores y muchos ciudadanos de Alberdi. Se abrieron puertas gracias al presidente de Fodecus y al actual defensor del pueblo y otras autoridades. No fue fácil; debieron ocupar horas de sus familias, viajes, puertas que se cerraban, horas de espera, entrevistas que se suspendían, pero con el tesón y alto compromiso asumido, se llegó en octubre pasado a tener la ordenanza del Concejo Deliberante N°: 14/2022 que daba forma a la cesión del inmueble por parte del Ejecutivo. Esta semana la escuela recibió el instrumento legal que la Provincia acepta la donación definitiva por parte de la Municipalidad. Luego de este prolongado tiempo reconozco el gesto definitivo de la Intendencia de esta ciudad en ceder esa propiedad y del presidente y de todos los ediles del Concejo Deliberante por aprobar en forma unánime la ordenanza correspondiente. Como ex docente agradezco públicamente a estas señoras y a todos los que acompañaron por el logro que consiguieron. Además peticiono al actual director, que asumió en 2018, el reconocimiento institucional hacia ellas y a los que tuvieron participación; también solicitarle que se ponga la historia de 49 años de la escuela en sus hombros. Espero altruismo para demostrar a la comunidad alberdiana un compromiso de ceder el terreno histórico. Mis disculpas si alguien no fue retratado, porque fueron muchos, en el presente agradecimiento.